Онищенко указал на «очень простой» путь лечения смертельно опасного COVID-2019

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20 марта 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко, АГН Москва / globallookpress.com

Геннадий Онищенко рассказал о лечении смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Депутат Госдумы и заслуженный врач Российской Федерации ответил на популярные вопросы жителей страны о недуге в телевизионном эфире.

По словам Онищенко, принявшего участие в шоу Первого канала «Док-ток», коронавирус лечится «очень просто» - так же, как грипп и ОРВИ.

Кроме того, эксперт порекомендовал соотечественникам есть в целях профилактики COVID-2019 чеснок.

Ранее в пятницу сообщалось, что британские специалисты в области здравоохранения назвали основный признак появления рака поджелудочной железы.