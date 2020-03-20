Иностранные биологи назвали повышающую риск заражения коронавирусом привычку

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20 марта 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Нью-Йорка в магазине, Bruce Cotler / globallookpress.com

Зарубежные специалисты в области биологии назвали привычку, которая повышает риск заражения смертельно опасным китайским коронавирусом COVID-2019. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах СМИ.

Как информирует Scientific American, ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что более уязвимым для коронавируса человека делает курение. Данная привычка отрицательно сказывается на иммунной системе, повышая вероятность заражения, отметили биологи.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский медицинский специалист Александр Мясников предсказал, когда должно остановиться распространение COVID-2019 в стране.