Доктор Мясников назвал «точный» срок остановки распространения COVID-19 в России

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19 марта 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Санкт-Петербурга, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Александр Мясников, отечественный врач и телевизионный ведущий, рассказал, когда на территории Российской Федерации прекратится распространение китайского коронавируса COVID-19. По данному вопросу медицинский специалист высказался некоторое время назад в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

Как отметил Мясников, продолжительность инкубационного периода COVID-19 обычно не превышает шести дней, само заболевание длится не дольше двух недель. На основании этого доктор предсказал, что распространение коронавируса в стране «точно» остановится к концу весны текущего года. Александр Мясников оговорился, что обязательным условием претворения в жизнь его прогноза является реализация карантинных мер.

Ранее сегодня сообщалось, что британский инфекционист Грэм Медли посоветовал «хороший» способ профилактики COVID-19.