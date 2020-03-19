Оглашен прогноз о возможном начале гражданской войны на Украине из-за COVID-2019

Аргументы Недели → В мире 13+

19 марта 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Распространение на Украине коронавируса COVID-2019 может привести к гражданской войне в стране. С соответствующим прогнозом выступил Сергей Гармаш, украинский журналист.

Согласно точке зрения Гармаша, процитированного «ПолитНавигатором», боевые действия в Донбассе не являются гражданским конфликтом, но они способны приобрести такую форму в дальнейшем. Журналист считает вероятным сценарий, при котором гражданская война перекинется на другие регионы страны из-за экономического спада и роста социальной напряженности, спровоцированных вспышкой COVID-2019.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Андрей Билецкий, бывший депутат Верховной Рады, придумал способ победить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.