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Оглашен прогноз о возможном начале гражданской войны на Украине из-за COVID-2019

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашен прогноз о возможном начале гражданской войны на Украине из-за COVID-2019
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Распространение на Украине коронавируса COVID-2019 может привести к гражданской войне в стране. С соответствующим прогнозом выступил Сергей Гармаш, украинский журналист.

Согласно точке зрения Гармаша, процитированного «ПолитНавигатором», боевые действия в Донбассе не являются гражданским конфликтом, но они способны приобрести такую форму в дальнейшем. Журналист считает вероятным сценарий, при котором гражданская война перекинется на другие регионы страны из-за экономического спада и роста социальной напряженности, спровоцированных вспышкой COVID-2019.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Андрей Билецкий, бывший депутат Верховной Рады, придумал способ победить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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