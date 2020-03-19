Найдено предполагаемое доказательство причастности США к пандемии коронавируса

Сергей Марков, российский политический эксперт, назвал возможное доказательство причастности Соединенных Штатов к пандемии коронавируса COVID-2019. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.
Марков отметил, что китайцы обнаружили на территории бывшего американского консульства в городе Ухань пустые банки с надписью «бактериологическая опасность». Политолог допустил, что данная находка может иметь отношение к COVID-2019 или его компонентам.
Ранее сегодня «Аргументы недели» опубликовали топ-10 самых абсурдных фейков о коронавирусе в России, которые размещены в отечественном интернет-сегменте.