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Найдено предполагаемое доказательство причастности США к пандемии коронавируса

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Найдено предполагаемое доказательство причастности США к пандемии коронавируса
Жители Китая, Du Zheyu / globallookpress.com

Сергей Марков, российский политический эксперт, назвал возможное доказательство причастности Соединенных Штатов к пандемии коронавируса COVID-2019. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

Марков отметил, что китайцы обнаружили на территории бывшего американского консульства в городе Ухань пустые банки с надписью «бактериологическая опасность». Политолог допустил, что данная находка может иметь отношение к COVID-2019 или его компонентам.

Ранее сегодня «Аргументы недели» опубликовали топ-10 самых абсурдных фейков о коронавирусе в России, которые размещены в отечественном интернет-сегменте.

 

ДЦ

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