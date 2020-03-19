Топ-10 самых нелепых фейков о коронавирусе в России. Версия «Аргументов недели»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 марта 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Arne Dedert / globallookpress.com

После появления в России первых зараженных коронавирусом COVID-2019 в отечественном сегменте интернета начали распространяться фейки, связанные с этой болезнью. «Аргументы недели» выбрали самые абсурдные из этих слухов.

В составленный изданием топ-10 попали сообщения о:

1. ночной дезинфекции населенных пунктов с вертолетов санитайзером или дустом;

2. скором закрытии Москвы и других городов на полный карантин;

3. тайном вывозе из городов трупов на грузовиках, принадлежащих торговым сетям и банкам;

4. ожидающем россиян голоде – якобы «продуктов не хватит на всех»;

5. добавлении в водопроводную воду отравляющих веществ, смертельных для детей;

6. сокрытии властями реальных масштабов распространения COVID-2019 – счет зараженных якобы идет на тысячи;

7. возможном введении на территорию России карантинных войск ООН;

8. намеренном раздувании шумихи вокруг COVID-2019 с целью обеспечения голосования по поправкам в Конституцию;

9. планах испытания вакцины от коронавируса на заключенных оппозиционерах;

10. вскрытии тел умерших для проверки на COVID-2019.

Редакция АН призывает читателей не поддаваться панике и пользоваться проверенными источниками информации о болезни.