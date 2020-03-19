Опубликован топ-5 способов защиты от коронавируса COVID-2019 без медпрепаратов

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19 марта 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Китайские медики, Xiong Qi / globallookpress.com

Составлен топ-5 способов защиты от смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019 без медицинских препаратов. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет канал «Полит74» в «Яндекс. Дзен», для того, чтобы не заразится коронавирусом, необходимо:

1. совершать прогулки в солнечную погоду - COVID-2019 не отличается термостойкостью;

2. регулярно осуществлять проветривание помещений;

3. максимально часто мыть руки;

4. протирать бытовые предметы спиртом крепостью не менее 70%;

5. регулярно проводить влажную уборку жилых комнат с использованием моющих средств, которые содержат хлор.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный медик Ирина Макеева посоветовала эффективный метод защиты от коронавируса в городских условиях.