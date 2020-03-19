Опубликован топ-5 способов защиты от коронавируса COVID-2019 без медпрепаратов

Составлен топ-5 способов защиты от смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019 без медицинских препаратов. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет канал «Полит74» в «Яндекс. Дзен», для того, чтобы не заразится коронавирусом, необходимо:
1. совершать прогулки в солнечную погоду - COVID-2019 не отличается термостойкостью;
2. регулярно осуществлять проветривание помещений;
3. максимально часто мыть руки;
4. протирать бытовые предметы спиртом крепостью не менее 70%;
5. регулярно проводить влажную уборку жилых комнат с использованием моющих средств, которые содержат хлор.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный медик Ирина Макеева посоветовала эффективный метод защиты от коронавируса в городских условиях.