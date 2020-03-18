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Медик посоветовала действенный способ защиты от коронавируса COVID-2019 в городе

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН «Москва»

Медик посоветовала действенный способ защиты от коронавируса COVID-2019 в городе
Проверка на коронавирус, Xiao Yijiu / globallookpress.com

Ирина Макеева, руководитель института стоматологии имени Е.В. Боровского МГМУ имени И.М. Сеченова, подсказала эффективный способ защиты от смертельно опасного коронавируса COVID-2019 в городских условиях. Речь идет об использовании латексных перчаток в местах массового скопления людей.

Как отметила медицинский специалист в разговоре со СМИ, перчатки помогут концентрироваться на своих руках. Также снизится желание прикасаться к лицу – чесать нос или тереть глаза.

Ранее в среду сообщалось, что доктор Александр Мясников обозначил главные причины появления злокачественных новообразований в организме человека.

 

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