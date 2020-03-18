Доктор Александр Мясников перечислил главные причины появления раковых опухолей

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18 марта 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Отечественный врач и телеведущий Александр Мясников обозначил основные причины образования злокачественный опухолей в организме человека. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

Мясников отметил, что главным фактором, провоцирующим рак, является генетическая предрасположенность. В числе других причин недуга, относящимся к основным, доктор назвал:

1. курение;

2. вирусные заболевания;

3. переедание;

4. недостаточную физическую активность.

Ранее сегодня сообщалось, что врач из Китая Чжан Вэньхун рассказал о гарантированных способах профилактики коронавируса COVID-2019. По состоянию на утро 18 марта от данной болезни умер 7 991 человек.