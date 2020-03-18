Доктор Александр Мясников перечислил главные причины появления раковых опухолей

Отечественный врач и телеведущий Александр Мясников обозначил основные причины образования злокачественный опухолей в организме человека. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.
Мясников отметил, что главным фактором, провоцирующим рак, является генетическая предрасположенность. В числе других причин недуга, относящимся к основным, доктор назвал:
1. курение;
2. вирусные заболевания;
3. переедание;
4. недостаточную физическую активность.
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