Китайский врач назвал гарантированные способы защиты от коронавируса COVID-2019

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 марта 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Китая, Zhao Zhongzhi / globallookpress.com

Обозначены гарантированные способы защиты от смертельно опасного коронавируса COVID-2019. Соответствующие советы дал Чжан Вэньхун, главный врач одной из больниц, расположенных на территории китайского Шанхая.

Как пишет издание «Хуаньцюван», специалист рекомендовал поддерживать безопасную дистанцию в местах массового скопления людей, регулярно мыть руки и носить медицинскую маску. По словам Вэньхуна, он не встречал ни одного человека, который, соблюдая эти правила, заразился бы COVID-2019.

Ранее сегодня сообщалось, что медики перечислили три первых симптома, свидетельствующих об инициировании коронавирусом.