Медики озвучили три первых симптома заражения китайским коронавирусом COVID-2019

Обозначены первые признаки заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-2019, который впервые обнаружили в Китае. Данные сигналы человеческого организма перечислили специалисты в области медицины.
Врачи рассказали, что на третий или четвертый день после инфицирования у пациента начинает болеть горло. Впоследствии к данному симптому добавляются затрудненное дыхание и одышка.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российском Совете Федерации назвали возможного виновника распространения коронавируса. Парламентарий Франц Клинцевич выдвинул версию, согласно которой пандемия стала результатом действий Соединенных Штатов.