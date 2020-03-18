Медики озвучили три первых симптома заражения китайским коронавирусом COVID-2019

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 марта 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Rambler

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены первые признаки заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-2019, который впервые обнаружили в Китае. Данные сигналы человеческого организма перечислили специалисты в области медицины.

Врачи рассказали, что на третий или четвертый день после инфицирования у пациента начинает болеть горло. Впоследствии к данному симптому добавляются затрудненное дыхание и одышка.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российском Совете Федерации назвали возможного виновника распространения коронавируса. Парламентарий Франц Клинцевич выдвинул версию, согласно которой пандемия стала результатом действий Соединенных Штатов.