В Совете Федерации раскрыли возможную цель «создания США» коронавируса COVID-19

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17 марта 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, council. gov.ru / globallookpress.com

Соединенные Штаты намеренно создали коронавирус COVID-19, чтобы устранить своих геополитических конкурентов. Соответствующую версию в разговоре с журналистами выдвинул член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По словам российского парламентария, Вашингтон попытаются снова «сделать мир однополярным» с помощью вспышки болезни. Клинцевич спрогнозировал, что власти США, используя свои «устойчивые инструменты» и выгодное географическое положение страны, через некоторое время восстановят американскую экономику и станут «просто безраздельно править» в мире. Это будет сопровождаться погружением остальных государств в «экономическое рабство», отметил собеседник ФАН.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный публицист Тихон Гончаров назвал возможных виновников распространения COVID-19.