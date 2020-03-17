Специалисты назвали отличающий коронавирус от ОРВИ и гриппа возможный симптом

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17 марта 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: goodhouse.ru

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, как отличить смертельно опасный китайский коронавирус COVID-2019 от ОРВИ и гриппа. Соответствующая информация изложена в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Как пишет портал goodhouse.ru, при заражении COVID-2019 в некоторых случаях наблюдается затрудненное дыхание. Для простуды и гриппа данный признак нехарактерен вообще.

Ранее сегодня сообщалось, что публицист Тихон Гончаров выявил предполагаемых виновников распространения коронавируса. На данный момент в мире выявлено свыше 182 500 случаев COVID-2019. Недуг стал причиной смерти 7 415 человек.