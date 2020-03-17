Публицист раскрыл возможных виновников пандемии смертельно опасного COVID-2019

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17 марта 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Итальянские полицейские, Cozzoli/Fotogramma/Ropi / globallookpress.com

Пандемия смертельно опасного коронавируса COVID-2019 является «проектом глобалистов и транснациональных корпораций». Соответствующую точку зрения высказал на страницах прессы отечественный публицист Тихон Гончаров.

Как отметил Гончаров, под предлогом борьбы с «рукотворной чумой» транснациональные корпорации и «их обслуга» из числа представителей властей различных государств могут пойти на серьезные ограничительные меры в отношении населения Земли. Это принудительное вживление чипов, изъятие из оборота наличных денег и установление тотального контроля над людьми, полагает эксперт.

Ранее во вторник сообщалось, что российский политолог Сергей Марков допустил крах украинского режима из-за вспышки COVID-2019.