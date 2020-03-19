Аналитики определили виновного в массовой истерии из-за коронавируса COVID-2019

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19 марта 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Дезинфекция посылок в Таиланде, Yuttachai Kongprasert / globallookpress.com

Аналитики компании Becar опубликовали исследование, посвященное пандемии коронавируса COVID-2019, которое доказывает, что массовая истерия вокруг него - дело рук социальных и иных медиа. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Выяснилось, что коронавирус значительно безопаснее обычного гриппа. В мире от COVID-2019 на пике пандемии умирало ежедневно 70 человек. Для сезонного гриппа этот показатель составляет 1 027 человек, для ротавируса – 1 233 человека.

Утверждения о высоком уровне летальности от COVID-2019 оказались фейком. В Скандинавии и Германии, славящейся своей медициной, смертность составила только 0.2%, все жертвы – люди в возрасте за 70 лет, с хроническими недугами. В Южной Корее, которую изначально называли «вторым Китаем», имея ввиду катастрофическое распространение там вируса, смертность составила лишь 0,65%.

В Китае, где болезнь распространилась быстрее всего (особенно в Ухани), - грязный воздух в мегаполисах, сопутствующие заболевания легких очень распространены, что, по- видимому, и стало причиной изначально высокой летальности. В Италии слишком высокая - более 7% - смертность стала возможна из-за неудовлетворительного состояния местной медицины, халатности медицинских чиновников и коррупции в профильном министерстве.

При этом специалисты Becar выявили, что на самом деле сделало коронавирус «смертельным заболеванием» для мировой экономики и фондовых рынков многих стран, в том числе и России. Вирус был просто использован масс-медиа, по случайности или нет, для нагнетания массовой истерии. Количество упоминаний вируса в медиа в этом году составило, по данным Бекар, 2.1 миллиарда, в то время как за аналогичное время ВИЧ был упомянут лишь около 70 млн раз, вирус SARS - немногим более 66 млн раз.