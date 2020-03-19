Британский инфекционист порекомендовал «хороший» способ защиты от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 марта 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент в китайской больнице, Xiong Qi / globallookpress.com

Грэм Медли, инфекционист из Великобритании, рассказал, как необходимо действовать, чтобы защититься от китайского коронавируса COVID-2019. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в своем микроблоге в Twitter.

Медли предложил пользователям социальной сети «хороший», по его словам, способ профилактики смертельно опасной болезни. Врач отметил, что людям необходимо «изменить свое поведение». «Мойте руки так, как будто вы не хотите передать вирус», - посоветовал автор твита.

Ранее в четверг сообщалось, что Сергей Гармаш, журналист с Украины, допустил начало гражданской войны в стране из-за вспышки COVID-2019.