Врачи озвучили первый и главный признак появления рака поджелудочной железы

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20 марта 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «МК в Волгограде.ру»

Медики, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины из Великобритании озвучили первый и главный симптом образования злокачественной опухоли поджелудочной железы. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как пишет «МК в Волгограде.ру», врачи выяснили, что в большинстве случаев у пациентов, страдающих обозначенным онкологическим недугом, наблюдается постоянная боль в спине и животе. Неприятные ощущения усиливаются в лежачем положении и ослабевают при движении.

Ранее сегодня сообщалось, что зарубежные биологи назвали вредную привычку, которая повышает вероятность инфицирования смертельно опасным коронавирусом COVID-2019.