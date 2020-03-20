Немецкий медик назвал пять способов защиты от смертельно опасного коронавируса

Михаэль Фельд, медицинский специалист из Германии, рассказал о профилактике смертельно опасного коронавируса COVID-2019. По данному вопросу врач высказался в разговоре с представителями СМИ.
По словам Фельда, ставшего собеседником портала Bild, для того, чтобы защититься от болезни, необходимо:
1. больше гулять на свежем воздухе - физическая активность улучшает вентиляцию и кровообращение в легких;
2. принимать витамин D, который действует укрепляющим образом на иммунную систему;
3. не экономить на сне, продолжительность ночного отдыха должна составлять не менее восьми часов;
4. регулярно употреблять овощи и фрукты, они богаты витаминами и антиоксидантами;
5. при появлении першения в горле полоскать его три раза в день раствором хлоргексидина.
Ранее в пятницу сообщалось, что заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко указал на «очень простой» путь лечения коронавируса.