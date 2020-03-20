Немецкий медик назвал пять способов защиты от смертельно опасного коронавируса

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20 марта 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Михаэль Фельд, медицинский специалист из Германии, рассказал о профилактике смертельно опасного коронавируса COVID-2019. По данному вопросу врач высказался в разговоре с представителями СМИ.

По словам Фельда, ставшего собеседником портала Bild, для того, чтобы защититься от болезни, необходимо:

1. больше гулять на свежем воздухе - физическая активность улучшает вентиляцию и кровообращение в легких;

2. принимать витамин D, который действует укрепляющим образом на иммунную систему;

3. не экономить на сне, продолжительность ночного отдыха должна составлять не менее восьми часов;

4. регулярно употреблять овощи и фрукты, они богаты витаминами и антиоксидантами;

5. при появлении першения в горле полоскать его три раза в день раствором хлоргексидина.

Ранее в пятницу сообщалось, что заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко указал на «очень простой» путь лечения коронавируса.