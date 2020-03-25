Sohu рассказало о «двойном ударе» России по НАТО во время пандемии коронавируса

Российская Федерация нанесла «двойной удар» по Североатлантическому альянсу во время пандемии коронавируса COVID-2019. Соответствующая точка зрения изложена в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте, пишут отечественные СМИ.
Как информирует «ПолитРоссия», на страницах портала Sohu разместили публикацию, в которой говорится, что помощь, оказанная Москвой Италией в связи с пандемией, может подорвать евроатлантическую солидарность. Китайские авторы допустили, что официальный Рим оценит по достоинству поддержку РФ и выразит протест против антироссийских действий других членов НАТО.
Вторым «ударом» по альянсу со стороны Москвы стала отмена военных учений у его границ, полагает Sohu. Данный шаг продемонстрировал готовность России к диалогу. Руководство блока данный дружеский жест не оценило и предпочло и дальше следовать «политике сдерживания», пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Sohu.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайское издание поведало о роли Украины в борьбе НАТО с Москвой.