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25 марта 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО в Словении, Paolo Bovo / globallookpress.com

Российская Федерация нанесла «двойной удар» по Североатлантическому альянсу во время пандемии коронавируса COVID-2019. Соответствующая точка зрения изложена в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте, пишут отечественные СМИ.

Как информирует «ПолитРоссия», на страницах портала Sohu разместили публикацию, в которой говорится, что помощь, оказанная Москвой Италией в связи с пандемией, может подорвать евроатлантическую солидарность. Китайские авторы допустили, что официальный Рим оценит по достоинству поддержку РФ и выразит протест против антироссийских действий других членов НАТО.

Вторым «ударом» по альянсу со стороны Москвы стала отмена военных учений у его границ, полагает Sohu. Данный шаг продемонстрировал готовность России к диалогу. Руководство блока данный дружеский жест не оценило и предпочло и дальше следовать «политике сдерживания», пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Sohu.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайское издание поведало о роли Украины в борьбе НАТО с Москвой.