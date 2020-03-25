Доктор Комаровский предрек смерть 10 тысяч украинцев из-за карантина по COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

25 марта 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Супермаркет в Киеве, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Карантин по коронавирусу COVID-19, который ввели на Украине, станет причиной смерти не менее 10 тысяч жителей страны. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Евгений Комаровский, украинский врач и телеведущий.

Как отметил специалист, процитированный изданием «Русская весна», «мы убьем не меньше 10 тысяч» пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими недугами, которые из-за карантина останутся без оперативной медицинской помощи.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, допустил прекращение существования Украины из-за распространения коронавируса.