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Доктор Комаровский предрек смерть 10 тысяч украинцев из-за карантина по COVID-19

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский предрек смерть 10 тысяч украинцев из-за карантина по COVID-19
Супермаркет в Киеве, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Карантин по коронавирусу COVID-19, который ввели на Украине, станет причиной смерти не менее 10 тысяч жителей страны. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Евгений Комаровский, украинский врач и телеведущий.

Как отметил специалист, процитированный изданием «Русская весна», «мы убьем не меньше 10 тысяч» пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими недугами, которые из-за карантина останутся без оперативной медицинской помощи.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, допустил прекращение существования Украины из-за распространения коронавируса.

 

ДЦ

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