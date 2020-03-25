«Это нормально разговаривать с животными, цветами и техникой», в Турции психиатры призывают людей не паниковать во время изоляции

Аргументы Недели → В мире 13+

25 марта 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Довольно известный в Турции врач-офтальмолог Левент Акчай показал в социальной сети объявление, которое написано на дверях психиатра в больнице.

«Пока вы находитесь в домашнем карантине, нормально начинать разговаривать со своими животными, цветами и бытовой техникой. По этим причинам вам не нужно связываться с нами. Обращайтесь за профессиональной помощью только тогда, когда они начинают говорить с вами. Спасибо», - так с юмором медики призывают людей, которые находятся в изоляции, не паниковать.

Иностранные пользователи социальных сетей действительно жалуются, что карантин плохо влияет на психику, что людям скучно и нечего делать, а вот россияне удивляются: "Эк какие нежные, недели не прошло, а уже с ума сходят".