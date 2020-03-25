Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

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25 марта 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране выходной недели с 30 марта по 3 апреля в рамках борьбы с коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ и в соответствии со статьей 80 Конституции РФ постановляю: установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - сказано в документе.

При этом продуктовые магазины, аптеки, медучреждения, организации, осуществляющие жизнеобеспечение населения, и непрерывно действующие организации будут работать в штатном режиме.

Кроме того, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и СМИ должны определить численность работников, выполняющих свои служебные обязанности в данный период.