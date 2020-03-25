Универсальный рецепт Кадырова - убить всех, кто не соблюдает карантин

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25 марта 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Кадыров заявил, что соблюдать карантин должны все люди, без исключения и предложил весьма оригинальный способ справиться с нарушителями – убить их! По мнению главы Чеченской республики, это лучший способ наказать человека, и заставить других соблюдать все необходимые меры предосторожности.

«Человека, который сам себе создает и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, но и заражает свою семью, своих сестер, братьев, соседей», — высказался Кадыров. Между тем в Чечне всего один человек с диагнозом коронавирус, которым он заразился путешествуя по Мекке.

Похоже, ситуация с коронавирусом обнажила особенности человеческой натуры многих политиков и публичных людей. Радует, что есть еще и здравомыслящие личности, например, миллиардер Гуцериев предложил властям Москвы использовать свои гостиницы для размещения временных госпиталей для больных коронавирусом.