Хантавирус. Стоит ли страшиться?

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25 марта 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Сегодня в прессе появились сведения о смерти одного из китайцев от некого хантавируса в провинции Юньнань. Это новость без сомнения вызвала страхи среди многих жителей планеты, уже успевших поддаться панике от распространения Covid-19. В комментариях под статьями и видеоматериалами прозвучали паникёрские слова о новой угрозе, и о том, что после пандемии коронавируса появится новая опасная болезнь. Однако стоит упомянуть, что хантавирус даже рядом не стоит с Covid-19, и от него уже существует кое-какая вакцина. Страшиться новой пандемии не стоит совсем.

Хантавирус известен довольно давно, и он весьма редко передаётся от человека к человеку. Вирус связан в основном с летучими мышами или крысами. Инфицирование происходит через укус животного или через потребление пищи, в которой сохранились частички помёта заражённого зверя. Заболевание, конечно, опасно, как впрочем, и грипп и пневмония и многие другие инфекции. Оно негативно воздействует на работу печени и почек и даже приводит к сильной лихорадке. Но всё равно оно не может вызвать пандемию. Здесь ситуация скорее связана со «странной» едой китайцев, потребляющих в пищу непонятно чего. То, что в интернете пытаются поднимать панику на тему «глобальной хантавирусной опасности» - это полное безрассудство и незнание материала. Давайте тогда вообще закрывать все города и страны и годами сидеть в бункерах. В бункере всё же безопасно, правда? Или возьмём и закроем какой-нибудь Ханты-Мансийск на всякий случай? Ведь название микроба уж слишком совпадает с наименованием самого города. Смешно и нелепо, не правда ли?

Настоятельно советуем всем, кто получил информацию о неком хантавирусе в Китае, адекватно расценивать ситуацию и рационально мыслить. Хантавирус – это не Covid-19, и он никогда не станет чем-то подобным. На данный момент угроза исходит как раз-таки от коронавируса, да и то не везде. В Китае между прочим недавно объявили о полной победе над распространением инфекции. Сейчас там уже спокойно во многих городах, а с сегодняшнего дня открывается и пресловутый Ухань.