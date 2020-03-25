Сколько стоит лечение коронавируса?

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25 марта 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Главный врач Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Денис Гусев рассказал, сколько на самом деле стоит лечение одного больного от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее вице-губернатор города заявил, что в день на лечение некоторых заболевших может уходить до 200 тысяч рублей. «60 тысяч рублей в день стоит лечение больного с легкой формой коронавируса, 140 тысяч в день - со средней, и в 202 тысячи рублей обходится один день лечения больного в тяжелой форме. При этом минимальный срок лечения больного в тяжелой форме составляет четыре недели», - сказал он.

Гусев поправил чиновника и отметил, что на самом деле лечение коронавируса обходится куда дешевле. По словам врача, стоимость полного курса варьируется от 60 до 200 тысяч рублей. «Это тарифы, расчёты на всё лечение одного пациента в зависимости от формы протекания заболевания», - добавил Гусев.