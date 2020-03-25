В Турции восхитились смелостью Путина

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25 марта 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

Новость о том, что российский президент Владимир Путин лично навестил больных коронавирусом в Коммунарке, облетела весь мир. В Турции отметили, что глава России привык решать проблемы не словами, а делами.

Турецкие СМИ подчеркнули, что пока во всем мире не было ни единого случая, чтобы глава государства лично навестил заразившихся граждан. В издании dikGazete отметили, что высшее руководство предпочитает отсиживаться в резиденциях.

«Сегодня я еще не слышал, чтобы лидер какой-нибудь страны навещал в больнице своих рядовых граждан, заразившихся коронавирусом. Как сообщают российские СМИ, этот визит Путина стал неожиданным событием не только для сотрудников больницы и пациентов, но и для его подчиненных», - заявили в турецком издании.