Путин оценил работу врачей в Коммунарке

Российский президент Владимир Путин лично пообщался с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, а также оценил оснащенность медучреждения и уровень подготовки персонала.
Процнеко признался главе государства, что клиника в Коммунарке несколько отстает от европейских стандартов. В больнице лечат заразившихся коронавирусной инфекцией, а также людей с подозрением на COVID-19.
«Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах... Чувствуется, что люди знают, чего делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства», - отметил президент работу медперсонала.