Путин оценил работу врачей в Коммунарке

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24 марта 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Российский президент Владимир Путин лично пообщался с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, а также оценил оснащенность медучреждения и уровень подготовки персонала.

Процнеко признался главе государства, что клиника в Коммунарке несколько отстает от европейских стандартов. В больнице лечат заразившихся коронавирусной инфекцией, а также людей с подозрением на COVID-19.

«Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах... Чувствуется, что люди знают, чего делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства», - отметил президент работу медперсонала.