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Путин лично посетил больницу в Коммунарке

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин лично посетил больницу в Коммунарке
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин лично прибыл в Коммунарку, чтобы осмотреть больницу, в которой лечат россиян от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин заявил о своем желании осмотреть медучреждение на совещании в связи с распространением коронавируса. Помимо президента в нем приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова, а также глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Давайте поедем посмотрим, как это реально», - заявил Путин. В ответ на это Собянин предложил главе государства осмотреть новую больницу, когда та будет достроена. «А сейчас Коммунарку посмотрим», - предложил президент.

АБ

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