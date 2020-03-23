Пациентка «Коммунарки» поделилась «странными» ощущениями после выписки

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23 марта 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Бывшая пациентка больницы в Коммунарке Катерина Назарова рассказала об ощущениях после выписки и о том, как происходит весь процесс. Отмечается, что у девушки обнаружили коронавирус восьмого марта через десять дней после поездки в Италию.

«Часов в двенадцать дня пришёл врач и сказал, что меня на 95% выписывают, должны сначала принести бумагу о выписке … основанием для выписки служит именно физическая бумага со вторым отрицательным результатом теста, которую должны дать на руки», - вспоминает бывшая пациентка.

Катерина уточнила, что полседьмого вечера она уже собрала вещи, как и ее соседка за стенкой, которая поступала вместе с ней. По ее словам, в 20.15 к ним пришла медсестра и кратко заявила: «На выход», с ними покинули больницу еще человек семь. Она отметила, что вся выписка заняла чуть меньше часа. Собеседник уточнила, что на руки ей дали выписку с описанием анализов и заключением об отсутствии диагноза коронавирус и больничный.

«Там, в больнице, всё стерильно, там все следят за чистотой, там ты ни с чем опасным не коммуницируешь, покушать приносят. А здесь, дома, тебе нужно добывать еду. И выходить в мир, где вся эта зараза летает … Паники у меня никакой нет. Просто появилось больше забот. Там было беззаботно ... но я понимаю, что в этих четырёх стенах, как бы это странно ни звучало, было безопаснее», - призналась Катерина.

Ранее сообщалось, что число зараженных в России достигло 367 случаев, из которых 16 человек выздоровели.