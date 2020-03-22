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Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 61 до 367

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Стопкоронавирус.рф

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 61 до 367
фото: pixabay.com

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки, по данным на 22 марта, до 367. Коронавирус диагностирован еще у 61 человека из шести регионов.

Из новых случаев 54 зафиксированы в Москве. По два человека заболели в Удмуртии и Кирове.  По одному случаю в Архангельской, Брянской и Новгородской областях.  По оперативным данным, 16 человек выздоровело.

Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина в российских регионах. В связи с распространением коронавирусной инфекции Минздрав России рекомендует пациентам, страдающим тяжелыми заболеваниями, временно ограничить контакты с другими людьми, пользование общественным транспортом, посещение общественных мест, таких как торговые центры и магазины, поликлиники, МФЦ, рынки и др.

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