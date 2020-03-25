Как не дать мошенникам себя обдурить на страхе перед коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели», Людмила Черткова ]

Лиса Алиса и кот Базилио. Кадр из фильма «Золотой ключик, или Приключения Буратино», 1975 г.

Всегда найдутся желающие погреть руки на чужом пожаре. Пандемия коронавируса – не исключение: люди боятся неизвестной заразы, мошенники активно этим страхом пользуются.

«Пока живут на свете простаки – обманом жить нам, стало быть, с руки», - пели незабвенные лиса Алиса и кот Базилио. Мы собрали все известные нам способы, которые мошенники используют, чтобы втереться в доверие к людям и добиться своих преступных целей. Рассказываем, в какие опасные ситуации вы можете попасть и как от них защититься.

Распространение ложной информации. Это, к примеру, фейки о том, что Москву (или любой другой город) закроют на карантин, будут обеззараживать по ночам с вертолетов, измерять лазерами из космоса температуру и прочая подобная ересь. Или «информация из первых уст» от «молодого российского врача, работающего в больнице в Ухане» с набором бредовых правил «защиты от коронавируса». Или вот это, наше любимое «власти скрывают – тысячи трупов – по ночам вывозят – тайно сжигают»: градус маразма зашкаливает. Встречалось вам такое? Распространяется подобная дребедень в соцсетях и мессенджерах сердобольными, но безмозглыми людьми, которые жмут «переслать сообщение», не удосужившись даже задуматься над правдивостью его содержания, не говоря уже о том, чтобы проверить. Это нервирует, особенно людей старшего возраста, которым незнакомы такие понятия, как спам и фейк. Как защититься? Попросить больше не присылать вам таких сообщений, а тех, кто продолжает – блокировать: лучше сократить общение с паникерами, но сохранить в порядке свои нервы. Особо настырным следует напомнить, что распространение ложной информации является наказуемым деянием, и прецеденты уже есть.

Непрошеные «помощники». Пользуясь тем, что многие граждане сейчас находятся дома, по квартирам начали ходить разнообразные «лже-»: врачи, дезинфекторы, сотрудники собеса, волонтеры и прочие «добрейшей души люди». Их задача – втереться в доверие и проникнуть в квартиру, чтобы затем либо втихую обчистить, либо внаглую ограбить. Как защититься? Не впускать к себе в дом никаких незнакомцев. Вообще никаких.

Продавцы экспресс-тестов, вакцины, лекарств, чудо-приборов, магических амулетов и прочего чуда-волшебства, якобы защищающего от коронавируса. Эти активизировались как в интернете, так и в офлайне. Их задача – пользуясь вашим желанием уберечься от заразы, впарить вам любую дичь втридорога. «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки, иначе быть беде», - это про них. Как защититься? Читать официальный сайт Минздрава РФ, знать, что вакцины от коронавируса еще нет (разработано несколько прототипов, разрешения на применение не получил пока ни один), покупать лекарства, назначенные вам врачом (!), в аптеке, и понимать, что наспех сделанная бирюлька, на которую пошептал-дунул-плюнул какой-то безвестный (но обязательно очень могучий, ха-ха) маг-колдун-целитель – не имеет ни малейшего отношения к защите от коронавируса, кроме желания содрать с вас денег.

«Удаленные сотрудники». Это телефонные и интернет-мошенники, которые тоже активизировались на волне распространения коронавируса. Они рассылают письма якобы от имени официальных организаций (например, от имени Всемирной организации здравоохранения) с фальшивыми рекомендациями по защите от заражения коронавирусом. Эти письма содержат ссылки, которые ведут на ресурсы, крадущие вашу конфиденциальную информацию (личные данные, данные банковских карт). Или звонят по телефону и сообщают, что у вас проблема. Например, «только что выяснилось, что вчера вы контактировали с лицом, зараженным коронавирусом», или «у вас заканчивается срок действия договора по вкладу, чтобы продлить, нужна ваша подпись». У них есть тысяча причин для звонка, но задача только одна: выманить ваши персональные данные. Если после такого звонка вашу электронную почту завалит спамом – считайте, что легко отделались. Но чаще всего – с вашей карты исчезнут все деньги. Как защититься? Тщательно проверять адреса отправителей электронных писем (не имя – оно может быть любым, а именно адрес отправителя), пользоваться только официальными ресурсами и не ходить по непонятным ссылкам. Помнить, что никакой банк никогда не станет вам звонить. Никогда и никому не сообщать по телефону или в электронном письме свои персональные данные (к ним относятся и данные ваших банковских карт), советует Роскомнадзор.

«Сбор средств на ремонт Провала. Чтобы совсем не провалился». Эти наследники Остапа Бендера затевают различные сборы – «на создание вакцины от коронавируса», «на помощь пострадавшим от коронавируса в таком-то регионе или отдельно взятом детском доме» и тому подобное. Особенно они любят женщин, отличающихся сердобольностью и состраданием – давят на жалость. Как защититься? Помнить, что ВОЗ такой ерундой как подобные рассылки не занимается, а любую «благотворительную организацию» можно и нужно проверить – существует ли такая вообще? Любую благотворительность следует осуществлять только через официальные сайты соответствующих организаций.

«Даже если у вас паранойя – это еще не значит, что за вами не следят». Надеемся, что до паранойи дело не дойдет, но здоровую осмотрительность стоит всегда держать в режиме «включено». Мошенники часто давят на эмоции, усиливая страх, создавая панику и заставляя принимать поспешные, необдуманные решения. Противопоставьте им спокойствие и твердость духа. Не поддавайтесь уловкам и давлению. Это, пожалуй, лучший способ сохранить свои нервы и деньги.