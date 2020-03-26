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«Нулевой пациент», названо имя первого человека, которому был поставлен страшный диагноз - коронавирус

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

«Нулевой пациент», названо имя первого человека, которому был поставлен страшный диагноз - коронавирус

Страшная пандемия, которая парализовала практически весь мир начался в Китае, в провинции Ухань – это известно всем. Но теперь СМИ выяснили имя первого пациента, которому был поставлен опасный диагноз.

В начале декабря продавщица креветок по фамилии Вэй обратилась к медикам с повышенной температурой. Ей сделали два укола, но это не помогло. Через пять дней женщина обратилась в другую клинику при Хуачжунском университете науки. Позже выяснилось, что Вэй стал первым человеком с подтверждённым случаем заражения коронавирусом.

По некоторым данным, рынок «Хунань», на котором работала китаянка, стал источником распространения инфекции. Учёные пока не выяснили, как и при каких обстоятельствах вирус смог передаться от животного к человеку, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Таким образом, продавщица из Ухани может считаться "нулевым пациентом", который может указывать на источник заболевания, возможные пути распространения, а также являться резервуаром болезни между вспышками заболевания. Вспышка заболевания начинается именно с нулевого пациента, этот пациент является первым заболевшим человеком.

 

БИ

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