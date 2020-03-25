Россияне стали заложниками в Индии. Местные считают, что именно они распространяют коронавирус и нападают на туристов

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25 марта 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Индия закрылась на карантин, но местные жители почему-то уверены, что завезли коронавирус и распространяют заразу именно русские туристы. Они стали заложниками бесчинствующей болезни.

Туристов со скандалом выселяют из гостиниц на улицу, при этом выехать домой они тоже не могут — границы закрыты. Сейчас в Индии более десяти тысяч россиян. Посольство пытается расселить их в так называемые русские дома, но и там уже стали требовать медсправку, которую добыть почти невозможно.

Как недавно сообщал канал "Mash@ в Западной Бенгалии деревенские напали на туристов из России. Теперь россияне очень просят вернуть их на родину.