Рассекречен запрос ВСУ к НАТО по поводу коронавируса

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25 марта 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Сварщики"

военнослужащий ВСУ на фото Globallookpress.com/ Pavlo Gonchar

Украинскую армию охватила эпидемия коронавируса. В телеграм-канале опубликовали запрос ВСУ, адресованный НАТО.

В документе содержится запрос Вооруженных сил Украины. Военные запрашивают международную помощь в борьбе с глобальной пандемией коронавируса COVID-19.

«Неопровержимо доказывает распространение эпидемии COVID-19 среди военнослужащих ВСУ и НГУ в зоне ООС запрос министерства обороны Украины об оказании срочной международной помощи», — прокомментировал документ автор телеграм-канала «Сварщики», который выступил с публикацией.

На Украине тяжелая эпидемиологическая ситуация. Помимо коронавируса, там бушует свиной грипп.