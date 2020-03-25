Рассекречен запрос ВСУ к НАТО по поводу коронавируса

Украинскую армию охватила эпидемия коронавируса. В телеграм-канале опубликовали запрос ВСУ, адресованный НАТО.
В документе содержится запрос Вооруженных сил Украины. Военные запрашивают международную помощь в борьбе с глобальной пандемией коронавируса COVID-19.
«Неопровержимо доказывает распространение эпидемии COVID-19 среди военнослужащих ВСУ и НГУ в зоне ООС запрос министерства обороны Украины об оказании срочной международной помощи», — прокомментировал документ автор телеграм-канала «Сварщики», который выступил с публикацией.
На Украине тяжелая эпидемиологическая ситуация. Помимо коронавируса, там бушует свиной грипп.