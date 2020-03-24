Украине не хватает средств для организации карантина. Она просит денег у МВФ

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24 марта 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Темой беседы была просьба о помощи в преодолении последствий коронавируса в стране. Обе стороны отметили конструктивность диалога, при этом о точной сумме финансовой помощи никто не сообщил.



МВФ готов был и ранее предоставить кредиты Киеву, если тот отменит принятие законов о продаже сельскохозяйственной земли и возврате собственникам обанкротившихся банков. Парламент Украины данные законопроекты не снял с повестки дня, однако новых решений также не принимал.



Украина из-за пандемии оказалась в крайне тяжёлом положении. Продуктовые магазины опустели. Новый завоз продаётся по завышенной стоимости.



Чтобы поддержать курс гривны на прежнем уровне, государственный банк ежедневно «сжигает» огромные финансовые резервы. Правительство пытается разработать программу частичной компенсации гражданам страны стоимости услуг по ЖКХ. Президент Зеленский особо опасается голодных бунтов. Правительство видит только один шанс спасения экономики и государства – международные кредиты.



