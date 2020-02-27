Украину начал выкашивать свиной грипп

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27 февраля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Минздрав Украины

встреча эвакуированных из Уханя украинцев на фото из фейсбука Зеленского

На фоне паники из-за коронавируса украинцы пропустили реальную опасность. На Украину обрушилась эпидемия свиного гриппа.

Сейчас на Украине простудой и гриппом болеют больше 217 тысяч человек. Больше половины из них — дети до семнадцати лет. За одну только прошлую неделю от осложнений умерли десять человек.

«Интенсивный показатель заболеваний составил 568,7 на 100 населения, что на 19,3 % больше от эпидемии по всей Украине», — сообщило министерство здравоохранения Украины: «По результатам метода лабораторных исследований PLR в 25 из 71 образцов материалов, определенных вирусами гриппа: 13-тип А (N1) pdm09, 9-тип не подтипичный, 3-тип B».

Причиной гибели во многих случаях стала безалаберность заболевших. Они слишком поздно обращались к медикам за помощью. Либо вовсе отказывались от нее.

Вместе с тем сейчас на Украине паника из-за коронавируса. В Новых Санжарах под Полтавой люди вышли на массовые митинги, которые переросли в стычки с полицией. Местные жители протестовали против размещения эвакуированных из Уханя украинцев.