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23 февраля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

кадр видео

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которые нападали на автобус с эвакуированными из-за коронавируса из китайского Уханя гражданами Украины, обратились к Владимиру Зеленскому. Президент Украины назвал этих протестующих "вирусологами в спортивных костюмах".

Видеоролик с обращением "вирусологов в спортивных костюмах" опубликовал телеканал Poltavske.TV.

Молодые люди, запечатленные на видео, опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они являются жителями Полтавской области, а не приезжими.

Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах, сказал, что "известные миру вирусологи в спортивных костюмах" преднамеренно сеяли среди людей панику, и заказчиков и организаторов этой "дикости" нужно призвать к ответу.

После этого инцидента украинка, эвакуированная из Китая, "поблагодарила" соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность"

Напомним, глава Минздрава Украины хотела 14 дней прожить в карантине. Но Зоряна Скалецкая уехала из Новых Санжар.