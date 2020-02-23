Участники беспорядков в Новых Санжарах, которые нападали на автобус с эвакуированными из-за коронавируса из китайского Уханя гражданами Украины, обратились к Владимиру Зеленскому. Президент Украины назвал этих протестующих "вирусологами в спортивных костюмах".
Видеоролик с обращением "вирусологов в спортивных костюмах" опубликовал телеканал Poltavske.TV.
Молодые люди, запечатленные на видео, опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они являются жителями Полтавской области, а не приезжими.
Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах, сказал, что "известные миру вирусологи в спортивных костюмах" преднамеренно сеяли среди людей панику, и заказчиков и организаторов этой "дикости" нужно призвать к ответу.
После этого инцидента украинка, эвакуированная из Китая, "поблагодарила" соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность"
Напомним, глава Минздрава Украины хотела 14 дней прожить в карантине. Но Зоряна Скалецкая уехала из Новых Санжар.