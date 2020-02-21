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Украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность"

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за
Vyacheslav Madiyevskyy, globallookpress.com

Девушка-украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность". В Полтавской области в день приезда автобуса с украинцами и иностранцами, вывезенными из Уханя из-за коронавируса, местные жители устроили массовые протесты, - сообщает kp.ru. 

45 человек из Уханя везли  в санаторий на территории Полтавской области. Жители поселка устроили на пути автобуса  баррикады из веток деревьев и подожгли их.  После того, как жители поселка Новые Санжары забросали камнями автобусы и грозили поджечь санаторий, в котором разместили эвакуированных, одна из вернувшихся на родину девушек написала пост в соцсести: "Не думала, что наша страна настолько гнилая. Спасибо за "гостеприимство". По ее словам, после такой встречи ей захотелось "поменять национальность". Еще один вернувшийся на Украину признался, что ему стыдно за поведение этих "людей" перед маленькими детьми.

Родственники одной из вернувшихся из Уханя украинок говорят, что к эвакуированным относятся, как к прокаженным.
В результате провокаций в Новых Санжарах вчера пострадали 10 человек, девять из них - сотрудники правоохранительных органов. 24 протестующих задержаны полицией. В санатории организована усиленная охрана.

Украина может превратиться в новую Ухань. Официальный Киев закрывает туберкулезные диспансеры. Из-за этого страну может проглотить страшнейшая эпидемия.

 

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