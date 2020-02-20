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//Общество 13+

Украине грозят превращением в Ухань-2

, 19:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Украине грозят превращением в Ухань-2
Владимир Зеленский на скриншоте youtube-видео общения с журналистами

Украина может превратиться в новую Ухань. Официальный Киев закрывает туберкулезные диспансеры. Из-за этого страну может проглотить страшнейшая эпидемия. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Антон Поляков.

Закрытие тубдиспансеров планируется в рамках реформы. Ее проводят украинские власти.

«Уже 1 апреля, благодаря профанско-дебильным реформам, тысячи людей больных туберкулезом окажутся на улице», — сообщил парламентарий: «Многие больные, причем с открытой формой, тяжелыми запущенными формами, люди, вышедшие с мест лишения свободы, лица без определенного места жительства или с большими социальными проблемами, которым ничего есть или негде жить, которые не смогут позволить себе самостоятельное лечение будут находится рядом с вами, вашими детьми, родственниками и друзьями. Как вы думаете, с какой скоростью Украину захватит эпидемия и справится ли с этим правительство Гончарука?»

Это уже второй тревожный звонок, который подан официальному Киеву. Зеленский обещал провести реформу, в результате которой врачи будут зарабатывать больше. Все обернулось тем, что в больницах появились объявления о снижении заработных плат до минимума.

Эксперты пророчат бегство медиков из Украины. А хорошо зарабатывают на Украине только чиновники и директора госпредприятий. К слову глава Укрпошты зарабатывает в 2,7 раз больше Президента России.

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