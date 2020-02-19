Над Украиной нависло сокращение врачей и больниц

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19 февраля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Украинским медикам сокращают зарплаты. Недовольным предлагают уволиться. По мнению экспертов, это приведет к исчезновению медиков на Украине. После этого начнут закрываться больницы.



Украинские СМИ бьют тревогу. В больницах появились предупреждения о снижении оплаты труда. Это произойдет уже 1 апреля. После этого медики будут получать «минималку». На Украине она около 4,7 тысячи гривен. Это около 12 300 рублей по курсу Центробанка.

Причиной сокращения заработных плат названа реформа. Сейчас официальный Киев запустил второй этап программы. Врачам обещали повышение зарплат. Но судя по предупреждениям, которые появились в больницах, все произошло ровно наоборот. На это даже пришлось реагировать украинским властям.

«У людей появилось чувство, что больницы в Украине будут закрывать, врачи не будут получать зарплату», — заявил Зеленский. Он принял участие в открытии Бориспольской больницы. На этом мероприятии главный по официальному Киеву и выступил со своим заявлением: «Ну… вы же понимаете, что это все не является правдой. Вы сейчас видите Бориспольскую больницу, но у нас очень много больниц по всей Украине. Мы нашли деньги, которых не было в министерстве здравоохранения. Это отдельные средства от НАК "Нафтогаза". И 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году».

Пока не очень понятно, каким образом строительство новых больниц отменяет объявления о снижении зарплат врачам, которые появились в украинских больницах. Вероятно, президент Украины не знает, что лечат не больницы, а лечат медики. А они за 12 300 рублей работать на Украине вряд ли захотят. И эти самые новые больницы рискуют остаться пустыми. А потом их и вовсе закроют. Судя по всему, именно поэтому на Зеленского накричала одна из присутствовавших женщин.

Эти проблемы у Зеленского начались с самого начала его президентской карьеры. Прошлый год он закончил с дырой в бюджете.