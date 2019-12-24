У Зеленского закончились деньги в бюджете

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24 декабря 2019, 22:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Владимир Зеленский на фото globalluckpress/ Danil Shamkin

Украинский бюджет начал трещать по швам. Зеленскому нечем платить. Денег нет. Как президент Украины держится, рассказали украинские СМИ.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже отпустил распоряжение в адрес Минфина. Документ требует от Госказначейства прекратить проводить платежи и регистрировать бюджетные обязательства по расходам.

Кризисная ситуация объясняется дефицитом бюджета. Официальный Киев зарабатывает меньше, чем тратит. Теперь деньги урезают проектам развития. Украинские власти отказываются от строительных, инвестиционных, инфраструктурных проектов.

Инсайдеры украинской политики сообщают, что заморожено финансирование госфонду регионального развития, из-за чего деньге не получат школы, детские сады, больницы. Кроме того, приостановлены платежи в фонд строительства дорог, закупки лекарств. Государственные учреждения также столкнулись с ограничениями.

Дыра в бюджете появилась из-за того, что официальному Киеву не удалось собрать столько денег, сколько планировалось. Главным виновником назван курс гривны. Он укрепился. Из-за этого зафиксировано снижение поступлений от привязанных к валюте пошлин.

Еще одним слабым звеном в ситуации укрепившейся гривны оказалась таможня. Там платежи тоже зависят от доллара. Из 100 миллиардов гривен, которые недополучил бюджет Украины, 38 миллиардов не доплатила таможенная служба.