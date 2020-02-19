В больнице Борисполя женщина накричала на Зеленского и назвала его предателем

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19 февраля 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения случился инцидент. Одна из присутствовавших женщин начала кричать на политика.

Согласно последней информации, когда украинский лидер шел по коридору в сопровождении чиновников, женщина назвала Зеленского предателем. Она кричала: "Почему на фронте люди гибнут? Кто для тебя Россия?". Она также поинтересовалась, не рассказать ли политику о том, что происходит в шахтах.

Подчеркивается, что президент Украины никак не отреагировал на данный эмоциональный "выпад" со стороны гражданки.