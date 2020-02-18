Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции

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18 февраля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Порошенко, фото: globallookpress.com

На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) охрана не пустила бывшего президента Украины Петра Порошенко в зал, где проходило выступление нынешнего главы Незалежной Владимира Зеленского.

Об этом в своем Telegram-канале еще в понедельник, 17 февраля, сообщил общественности украинский экс-депутат Сергей Лещенко. По его словам, свидетелями данного инцидента были немецкие депутаты от Европейского парламента.

Отмечается, что Порошенко стремился создать видимость участия в конференции: "Он даже похвастался, что именно его усилиями сняли с сайта конференции скандальный план "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине".

Согласно же информации, озвученной в эфире телеканала "Прямой", принадлежащего экс-лидеру Украины, Владимир Зеленский лично запретил организаторам конференции по безопасности пускать Петра Порошенко в данный зал.

Напомним, ранее АН сообщали, что Запад "публично унизил" президента Украины на состоявшейся в Мюнхене международной конференции. Кроме того, рассказывалось и о других неприятностях, которые пережил Владимир Зеленский.