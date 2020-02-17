В СМИ рассказали о «публичном унижении» Зеленского Западом на форуме в Мюнхене

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17 февраля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Президент Украины Владимир Зеленский, Danil Shamkin / globallookpress.com

Запад «публично унизил» президента Украины Владимира Зеленского на состоявшейся в Мюнхене международной конференции по безопасности. Соответствующая оценка содержится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», реальность постоянно опровергает звучащие в Киеве заявления о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и Европы. Издание обращает внимание на то, что на Мюнхенской конференции Владимира Зеленского не пустили на главную сцену. Политик был вынужден выступить в рамках отдельной секции.

Ранее на Украине предсказали гибельные для страны последствия реинтеграции Донбасса. Также сообщалось, что в самопровозглашенной ЛНР спрогнозировали грядущий провал Зеленского.