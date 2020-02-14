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В непризнанной ЛНР предсказали грядущий провал президента Украины Зеленского

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

В непризнанной ЛНР предсказали грядущий провал президента Украины Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

В непризнанной Луганской народной республике анонсировали грядущий провал украинского президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах СМИ.

Как пишет «Русская весна», Елена Тарасенко, представитель Общественной палаты ЛНР, подвергла критике решение Зеленского разработать программу по привлечению молодежи Донбасса на Украину. Тарасенко назвала данную задумку «глупой», реальных результатов программа, по ее мнению, не принесет.

Ранее Виктор Уколов, киевский эксперт, обозначил «эффективную стратегию» завладения российским Крымом. Также сообщалось, что украинский политик Александр Турчинов пожаловался на Соединенные Штаты, отказавшие в поддержке стране в период обострения отношений с Москвой весной 2014 года.

 

ДЦ

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