Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

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14 февраля 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политик Александр Турчинов, Danil Shamkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал Александр Турчинов, киевский политик.

Как отметил Турчинов, согласно меморандуму, Киев отказался от доставшегося ему в наследство от СССР ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности. Однако во время «нападения РФ» весной 2014 года США отказались помогать Украине, процитировало политика интернет-издание «Новороссия».

Официальный Киев обвиняет Москву в «агрессии» в Донбассе. Российские власти подобные утверждения отвергают.

Ранее в пятницу в непризнанной ДНР раскрыли секретную информацию о небоевых потерях киевских военных. Также сообщалось, что Украине предрекли «тотальную резню» из-за распродажи земли.