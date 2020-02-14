Все новости >>

//В мире 13+

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»
Украинский политик Александр Турчинов, Danil Shamkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал Александр Турчинов, киевский политик.

Как отметил Турчинов, согласно меморандуму, Киев отказался от доставшегося ему в наследство от СССР ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности. Однако во время «нападения РФ» весной 2014 года США отказались помогать Украине, процитировало политика интернет-издание «Новороссия».

Официальный Киев обвиняет Москву в «агрессии» в Донбассе. Российские власти подобные утверждения отвергают.

Ранее в пятницу в непризнанной ДНР раскрыли секретную информацию о небоевых потерях киевских военных. Также сообщалось, что Украине предрекли «тотальную резню» из-за распродажи земли.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал некоторое время назад Александр Турчинов, киевский политик.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Северной Осетии подозреваемый в убийстве жены бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на участке около его дома тела Ирины Боженко…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая и блогер Алёна Водонавева серьёзно рассердила россиян своим высказыванием о рождаемости в стране и помощи семьям, в частности о маткапитале. Бывшую звезду…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан