Все новости >>

//В мире 13+

Секретные данные о февральских потерях воюющих в Донбассе ВСУ раскрыли в ДНР

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Секретные данные о февральских потерях воюющих в Донбассе ВСУ раскрыли в ДНР
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополчению ДНР стала известна скрываемая киевским штабом информация о небоевых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом рассказал на брифинге Эдуард Басурин, спикер Народной милиции самопровозглашенной республики.

Согласно официальным данным украинской стороны, с 8 по 14 февраля ВСУ потеряли раненым в зоне конфликта на востоке бывшей советской республики одного бойца. Как отметил Басурин, на самом деле за этот период времени в небоевой обстановке погибли 9 киевских военных, еще 13 получили ранения.

Ранее Татьяна Монтян, адвокат из Киева, предрекла Украине «тотальную резню» из-за реализации программы приватизации земли. Также сообщалось, что украинский журналист Вячеслав Чечило объяснил невозможность «захвата» страны Россией.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал некоторое время назад Александр Турчинов, киевский политик.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Северной Осетии подозреваемый в убийстве жены бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на участке около его дома тела Ирины Боженко…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая и блогер Алёна Водонавева серьёзно рассердила россиян своим высказыванием о рождаемости в стране и помощи семьям, в частности о маткапитале. Бывшую звезду…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан