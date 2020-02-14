Ополчению ДНР стала известна скрываемая киевским штабом информация о небоевых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом рассказал на брифинге Эдуард Басурин, спикер Народной милиции самопровозглашенной республики.
Согласно официальным данным украинской стороны, с 8 по 14 февраля ВСУ потеряли раненым в зоне конфликта на востоке бывшей советской республики одного бойца. Как отметил Басурин, на самом деле за этот период времени в небоевой обстановке погибли 9 киевских военных, еще 13 получили ранения.
Ранее Татьяна Монтян, адвокат из Киева, предрекла Украине «тотальную резню» из-за реализации программы приватизации земли. Также сообщалось, что украинский журналист Вячеслав Чечило объяснил невозможность «захвата» страны Россией.