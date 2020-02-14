Нереальность «захвата» Украины войсками России объяснил киевский журналист

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14 февраля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Украинцам не нужно опасаться российского «военного вторжения». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад на своей странице в соцсети Facebook Вячеслав Чечило, киевский журналист.

По словам журналиста, силовой захват бывшей советской республики нереален, потому что против этого выступают жители РФ. Чечило привел данные недавнего соцопроса, согласно которым объединение с Белоруссией поддерживают только 23% россиян. В интеграции с проблемной Украиной заинтересованы еще меньше граждан, полагает Чечило.

Ранее СМИ поведали о найденном в Киеве новом способе возвращения ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что в Госдуме спрогнозировали разгром Вооруженных сил Украины в случае их блицкрига в Донбассе ко Дню Победы.