Нереальность «захвата» Украины войсками России объяснил киевский журналист

Украинцам не нужно опасаться российского «военного вторжения». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад на своей странице в соцсети Facebook Вячеслав Чечило, киевский журналист.
По словам журналиста, силовой захват бывшей советской республики нереален, потому что против этого выступают жители РФ. Чечило привел данные недавнего соцопроса, согласно которым объединение с Белоруссией поддерживают только 23% россиян. В интеграции с проблемной Украиной заинтересованы еще меньше граждан, полагает Чечило.
Ранее СМИ поведали о найденном в Киеве новом способе возвращения ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что в Госдуме спрогнозировали разгром Вооруженных сил Украины в случае их блицкрига в Донбассе ко Дню Победы.