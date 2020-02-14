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Нереальность «захвата» Украины войсками России объяснил киевский журналист

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Нереальность «захвата» Украины войсками России объяснил киевский журналист
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Украинцам не нужно опасаться российского «военного вторжения». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад на своей странице в соцсети Facebook Вячеслав Чечило, киевский журналист.

По словам журналиста, силовой захват бывшей советской республики нереален, потому что против этого выступают жители РФ. Чечило привел данные недавнего соцопроса, согласно которым объединение с Белоруссией поддерживают только 23% россиян. В интеграции с проблемной Украиной заинтересованы еще меньше граждан, полагает Чечило.

Ранее СМИ поведали о найденном в Киеве новом способе возвращения ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что в Госдуме спрогнозировали разгром Вооруженных сил Украины в случае их блицкрига в Донбассе ко Дню Победы.

 

ДЦ

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В мире

Нереальность «захвата» Украины войсками России объяснил киевский журналист

Нереальность «захвата» Украины войсками России объяснил киевский журналист

Украинцам не нужно опасаться российского «военного вторжения». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад на своей странице в соцсети Facebook Вячеслав Чечило, киевский журналист.

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