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СМИ сообщили о найденном Зеленским способе вернуть восставшие республики Донбасса

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

СМИ сообщили о найденном Зеленским способе вернуть восставшие республики Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский, Serg Glovny / globallookpress.com

Владимир Зеленский, президент Украины, придумал новый способ возвращения в состав страны восставших против Киева ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, который разместили некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», Зеленский полагает, что необходимо работать с проживающей на неподконтрольных территориях молодежью, украинизировав ее посредством образования. С этой целью в Киеве подготовят специальную льготную программу для абитуриентов из Донбасса.

Ранее в нижней палате парламента РФ спрогнозировали разгром украинской армии в случае ее нового наступления на Донецк и Луганск. Кроме того, сообщалось, что в прессе озвучили «сценарий реального ввода российских войск на Украину».

 

ДЦ

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