В Госдуме предсказали разгром ВСУ в случае их блицкрига в Донбассе ко Дню Победы

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14 февраля 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киевское руководство намерено провести блицкриг в Донбассе к 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. С соответствующим заявлением выступили в Государственной Думе РФ.

По словам депутата Виктора Водолацкого, об агрессивных планах властей бывшей советской республики свидетельствует переброска новых соединений Вооруженных сил Украины к границам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Если Киев решится на блицкриг, ВСУ ждет разгром, полагает парламентарий. Как отметил Водолацкий, в случае нового наступления в Донбассе ВСУ могут потерять тысячи жизней.

Ранее на страницах отечественной интернет-прессы озвучили «сценарий реального ввода российских войск на Украину». Кроме того, сообщалось, что журналист Александр Коц назвал ошибку ополченцев ДНР.